СМИ сообщили об исчезновении известного российского демографа

Известный российский демограф Алексей Ракша исчез из публичного пространства, об этом пишет SotaVision.

Последняя публикация в телеграм-канале Ракши появилась 6 января, комментарии СМИ он перестал давать в конце января, сообщил журналист Айдар Ахмадиев. В вышедшем в начале ноября 2025 года интервью Юрию Дудю Ракша говорил, что живет в России и готовится к эмиграции.

Одной из первых на исчезновение ученого из публичного поля обратила внимание политолог Екатерина Шульман. 21 февраля она опубликовала пост в своем телеграм-канале, в котором попросила подписчиков сообщить любые акутальные сведения о Ракше, поскольку научное сообщество хочет получить подтверждение, что демограф жив. Она отметила, что в данный момент об этом нет никакой достоверной информации.

Вечером 22 февраля связаться с Ракшой попытались в медиа Astra — ученый не ответил на сообщение в Telegram. Новосибирский экс-депутат Светлана Каверзина считает, что демограф может быть задержан. Она также заявила, что ему, возможно, необходим адвокат и попросила подписчиков найти его контакты, чтобы уточнить этот вопрос.

Позже Каверзина опубликовала пост, в котором заявила, что ученый длительное время не появляется дома — соседи также не знают, где Ракша находится сейчас. Публикация сопровождалась фотографией записки, оставленной в двери ученого. Из ее текста следует, что автором является журналистка Евгения Родионова — она написала, что журналистское и академическое сообщества переживают за Ракшу и просят его сообщить о своем самочувствии. Дата написания в записке не указана.

Демограф Алексей Ракша был признан «иноагентом» в конце мая 2025 года. В интервью Дудю он рассказал, что начал собирать вещи для эмиграции из России, однако публично об отъезде из России ученый не заявлял.