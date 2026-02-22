Кремль назвал «бессмысленным» участие европейцев в мирных переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, чем занимались представители европейских стран на переговорах по мирной сделке в Украине, прошедших в Женеве.

«Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», — заявил он в интервью пропагандистскому телеканалу ВГТРК.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал участие европейцев в мирных переговорах по Украине бессмысленным.

«Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то», — сказал он.

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Возглавлявший российскую делегацию помощник Путина Владимир Мединский назвал прошедшие обсуждения тяжелыми, но деловыми. Он также заявил, что переговоры продолжатся в будущем. В то же время в Киеве заявили, что прошедшие переговоры не дали «заметного прогресса» в политических вопросах.

Несмотря на то, что представители европейских стран не были заявлены, как участники прошедших переговоров, они присутствовали там в роли наблюдателей. Как уточняла западная пресса, в Женеве присутствовали, в частности, советник немецкого канцлера Фридриха Мерца, а также представители Великобритании, Франции и Италии.

Между тем, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что уже в ближайшие недели возможна встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. По его словам, он и зять Трампа Джаред Кушнер подготовили соответствующие предложения для обеих сторон и теперь ждут «хороших новостей».