Молодежь Китая увлеклась старомодным образом жизни

2 минуты чтения 11:28

Китайская молодежь, которая ранее предпочитала бурный образ жизни с шумными вечеринками и изысканными ресторанами, теперь выбирает более традиционный отдых. Некоторые из них начали в шутку называть себя «людьми старой закалки», передает South China Morning Post.

Тренд начался в декабре прошлого года с того, что некоторые молодые люди делились в социальных сетях историями о том, как они проводили время со своими бабушками и дедушками на местных рынках или обедали с родителями в общественных столовых.

Издание пишет, что теперь молодежь все больше предпочитает уличную еду изысканным блюдам, одевается потеплее, а не по моде, и заменяет чай с шариками тапиоки травяным чаем с ягодами годжи. В выходные дни «люди старой закалки» избегают популярных туристических мест и вместо этого отдыхают в парках или присоединяются к группам домохозяек для занятий народными танцами.

Кроме того, они заново открывают для себя классику — переслушивают старые хиты, пересматривают культовые фильмы — и с увлечением берутся за занятия, которые раньше ассоциировались со старшим поколением: ведут дневники, играют в шахматы, осваивают каллиграфию и вязание.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Эти сдвиги заметны и в потребительском поведении. Все чаще выбор делается в пользу долговечных и экологичных вещей, молодые люди регулярно разбирают гардероб и даже бережно хранят пластиковые пакеты «на всякий случай».

Даже в обращении со смартфонами у них прослеживается этот чуть старомодный стиль: они увеличивают размер шрифта, отключают лишние уведомления и сознательно сокращают время в соцсетях и приложениях с короткими видео.

К февралю ролики и посты о «внутренних пенсионерах» собрали миллиард просмотров на ведущих платформах материкового Китая. Многие пользователи иронично признавались: « У нас молодость 25-летних, но менталитет 70-летних».

Горящие новости
