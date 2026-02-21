Молодежь Китая увлеклась старомодным образом жизни

Китайская молодежь, которая ранее предпочитала бурный образ жизни с шумными вечеринками и изысканными ресторанами, теперь выбирает более традиционный отдых. Некоторые из них начали в шутку называть себя «людьми старой закалки», передает South China Morning Post.

Тренд начался в декабре прошлого года с того, что некоторые молодые люди делились в социальных сетях историями о том, как они проводили время со своими бабушками и дедушками на местных рынках или обедали с родителями в общественных столовых.

Издание пишет, что теперь молодежь все больше предпочитает уличную еду изысканным блюдам, одевается потеплее, а не по моде, и заменяет чай с шариками тапиоки травяным чаем с ягодами годжи. В выходные дни «люди старой закалки» избегают популярных туристических мест и вместо этого отдыхают в парках или присоединяются к группам домохозяек для занятий народными танцами.

Кроме того, они заново открывают для себя классику — переслушивают старые хиты, пересматривают культовые фильмы — и с увлечением берутся за занятия, которые раньше ассоциировались со старшим поколением: ведут дневники, играют в шахматы, осваивают каллиграфию и вязание.

Эти сдвиги заметны и в потребительском поведении. Все чаще выбор делается в пользу долговечных и экологичных вещей, молодые люди регулярно разбирают гардероб и даже бережно хранят пластиковые пакеты «на всякий случай».

Даже в обращении со смартфонами у них прослеживается этот чуть старомодный стиль: они увеличивают размер шрифта, отключают лишние уведомления и сознательно сокращают время в соцсетях и приложениях с короткими видео.

К февралю ролики и посты о «внутренних пенсионерах» собрали миллиард просмотров на ведущих платформах материкового Китая. Многие пользователи иронично признавались: « У нас молодость 25-летних, но менталитет 70-летних».