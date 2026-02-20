EN
Суд США признал тарифы Трампа незаконными

2 минуты чтения 19:11 | Обновлено: 20:20
Верховный суд США постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил свои полномочия, когда ввел масштабные тарифы на импорт иностранных товаров, сообщает Би-би-си.

Решение об отмене большинства торговых пошлин, которые Трамп вводил после инаугурации и возвращения в Белый дом, Верховный суд поддержал большинством голосов. Шесть судей назвали действия президента выходящими за рамки закона, а трое не согласились с подобной трактовкой.

В решении Верховного суда США говорится, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины на основании закона, предназначенного для случаев чрезвычайного положения в стране. При этом, как пишет CNN, ссылаясь на ближайшее окружение главы Белого дома, Трамп назвал решение Верховного суда «позором» и заявил, что у него якобы есть запасной план действий.

Трамп же при введении пошлин опирался на расширенное применение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Он был принят в 1977 году и давал президенту США право «регулировать» торговлю в ответ на чрезвычайную ситуацию, представляющую «необычную и чрезвычайную» угрозу.

Так, Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с эпидемией наркотика фентанила, использовав его как повод для введения пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.Однако Верховный суд США постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях «не уполномочивает президента вводить пошлины».

Это решение, отмечает Би-би-си, может привести к тому, что теперь американский бизнес начнет требовать в судах низших инстанций возврата уже уплаченных пошлин. По подсчетам издания, речь может идти о сумме почти в 150 миллиардов долларов.

Фото:The White House

