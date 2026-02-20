EN
СМИ сообщили о сокращающихся шансах Путина на победу в Украине

2 минуты чтения 11:04 | Обновлено: 12:34
Шансы Владимира Путина достичь на поле боя результата, который он смог бы назвать победой, сокращаются, а последствия войны внутри самой России, вероятно, не позволят сбыться его мечте о вхождении в историю страны в качестве одного из ее величайших правителей. Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что за почти четыре года полномасштабного сражения Россия так и не смогла накопить достаточно сил, чтобы пробиться через украинские линии обороны. Даже их прорыв вряд ли позволит развить успех — в зоне поражения протяженностью в 10-30 километров солдаты и техника становятся мишенями для беспилотников.

The Economist сообщает также и о проблемах внутри российской армии — к концу прошлого года она начала терять больше людей, чем может набрать. Журналисты пишут также о низком моральном духе солдат, высоком уровне дезертирства и проблемах со связью после блокировки терминалов Starlink и введения новых ограничений в адрес мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора.

В материале также отмечается, что властям России будет сложно увеличить как количество солдат, так и качество их подготовки. При этом Москва, которая ранее полагалась на выплату больших денежных компенсаций желающим записаться в армию, столкнулась с ростом бюджетного дефицита из-за падения цен на нефть — это делает все более сложным поиск денег для привлечения новых людей.

При этом, как сообщает The Economist, Россия не собирается отказываться от нанесения новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Журналисты отмечают, что этих разрушений будет недостаточно для капитуляции страны, а Европа только наращивает поддержку Украины.

Причина, по которой Путин не идет на заключение мирного соглашения, состоит в том, что практически любой вариант документа будет ему не выгоден, считают журналисты. Россия вряд ли получит контроль над территорией, которая занята украинскими военными, а привлечение иностранных инвестиций маловероятно даже после окончания боевых действий. Существует также вероятность проявления политического недовольства со стороны участников вторжения в Украину, которое потенциально способно угрожать стабильности власти Путина, отмечает The Economist.

Фото:Sputnikb/ Vyacheslav Prokofyev / Reuters

