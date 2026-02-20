EN
Российский генерал показывал жене отрезанные уши украинских пленных

2 минуты чтения 00:59 20 февраля
Российский генерал-майор Роман Демурчиев в переписках хвастался родным и сослуживцам, как пытал и убивал украинских военнопленных, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на украинский и русскоязычный расследовательские проекты «Схема» и «Система».

В расследовании также приводятся фрагменты личной переписки, в которых Демурчиев отправляет жене фотографию отрезанных и почерневших человеческих ушей. Он насмешливо говорит, что соберет из них подарочную гирлянду, а жена добавляет, будто они напоминают «свиные уши к пиву».

По данным расследователей, Демурчиев на конец 2024 года занимал должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией. Он также участвовал во вторжении в Украину. Журналисты установили, что генерал-майор неоднократно обсуждал расстрелы военнопленных, называл захваченных украинцев «подарками» и предлагал некоторых из них передать сотруднику военной контрразведки, «утилизовать или отдать».

Натуральный садист
Журналисты, как пишет «Настоящее время», установили личность одного из пленных. Им оказался доброволец из Запорожья, который провел в российском плену год и десять месяцев. Летом 2025 года он вернулся в Украину после обмена. Тогда же мужчина сообщил, что подвергался неоднократным избиениям и пыткам электрическим током.

В частных сообщениях Демурчиев в начале войны также критически высказывался о чеченских подразделениях, воюющих в составе российской армии. Однако спустя год, в ноябре 2023, он получил орден Ахмата Кадырова лично от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В Минобороны России на запрос расследователей не ответили. В свою очередь, Демурчиев ответил на звонок журналистов, но после вопроса о военнопленных бросил трубку.

Фото:из личного архива переписок / «Схема» и «Система»

