СМИ: российские спецслужбы планировали убить Зеленского в начале войны

Убийство президента Украины Владимира Зеленского было ключевой частью плана России по захвату украинской территории. Кремль рассчитывал завершить план за несколько дней: за это время Зеленского должны были либо схватить, либо убить, сообщает CNN.

Источник издания, близкий к западным и украинским спецслужбам, рассказал, что российские агенты арендовали несколько квартир. Они находились в непосредственной близости от президентского офиса в Киеве. Агенты также получили приказ устранить Зеленского при первой возможности.

После начала войны европейские лидеры ожидали худшего. Как пишет CNN, они полагали, что Зеленский либо сбежит в первые дни российского вторжения, либо будет убит российскими спецслужбами. Однако ни того, ни другого не случилось.

Вечером 25 февраля 2022 года в своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео, снятое у здания Офиса президента на Банковой улице, в центре Киева. Рядом с ним присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник Михаил Подоляк.

«Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину», — сказал Зеленский. CNN также пишет, что США предлагало украинскому президенту эвакуироваться. Но его отказ от бегства из страны для многих стал символом сопротивления.

В разговоре с политическим руководством США Зеленский заявил: «Мне нужно оружие, а не эвакуация!» Тот факт, что жена Зеленского Елена вместе со своими детьми Александрой и Кириллом также остались на месте, только усиливал образ Зеленского как защитника страны, а не беглеца, отмечает издание.

«У него был выбор. Его жизнь и жизнь его семьи или принятие ультиматума, этого так называемого соглашения о капитуляции. Он отказался, и его семья осталась в Украине. Я действительно ценю его силу духа», — сказал в разговоре с CNN министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

О готовящемся покушении на Зеленского также рассказал The Guardian. По данным издания, за сутки до начала войны глава Совета безопасности Алексей Данилов вручил Зеленскому красную папку, в которой содержался сверхсекретный отчет разведки о «прямой физической угрозе» президенту. В документах говорилось, что команда убийц находится уже поблизости.

Однако Зеленский сначала отмахнулся от этой информации, но позже, на встрече с с президентами Польши и Литвы сказал, что они его видят живым, вероятно, в последний раз, пишет The Guardian.

Издание также отмечает, что в Вашингтоне, как и в Москве, полагали: Зеленский будет либо убит, либо согласится эвакуироваться на запад. Бывший президент США Джо Байден призывал Зеленского покинуть Украину, но тот отказался. И, как пишет The Guardian, Зеленский остался, став вдохновляющим символом борьбы за независимость в условиях полномасштабной войны.