Общество

Мужчина обучил пса незаконно выбрасывать мусор вместо себя

2 минуты чтения 18:24

В итальянском городе Катания на Сицилии мужчина обучил свою собаку выбрасывать пакеты с мусором на обочине дороги, чтобы самому не попасть в объектив камер видеонаблюдения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Однако пес с пакетом мусора в зубах, регулярно попадающий в объективы, вызвал подозрения. Камеры неоднократно фиксировали, как небольшая собака идет по улице Виа Пулакара в районе Сан-Джорджо, а затем аккуратно кладет пакет у дороги. В экологическом подразделении муниципальной полиции заявили, что увиденное «не оставляет сомнений» — животное было специально обучено, чтобы избавить владельца от риска быть заснятым при незаконном выбросе отходов.

В публикации на официальной странице города в Facebook полицейские отметили, что «изобретательность никогда не может служить оправданием бескультурья». Поведение хозяина назвали «столь же хитрым, сколь и вдвойне неправильным», поскольку он не только загрязняет город, но и использует питомца в своих коварных целях.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество

По данным властей, мужчину удалось найти и оштрафовать. Сумма штрафа не уточняется, однако по итальянскому законодательству за несанкционированное оставление отходов, включая бытовые пакеты с мусором, предусмотрены штрафы от 1500 до 18 тысяч евро, а в отдельных случаях — уголовная ответственность, отмечает издание.

Незаконный выброс мусора остается серьезной проблемой в Италии, особенно в южных регионах. В 2023 году в стране было зафиксировано более 9300 правонарушений, связанных с отходами, что на 66% больше, чем годом ранее. В ответ муниципалитеты усиливают контроль, устанавливая дополнительные камеры видеонаблюдения и фотоловушки. В Палермо, по данным местных властей, 93% штрафов за незаконный выброс мусора выписываются на основании видеозаписей.

