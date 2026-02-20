Машина с туристами из Китая провалилась под лед на Байкале

Машина с туристами из Китая провалилась под лед на озере Байкал. Об этом пишут «Комсомольская правда», RT, а также телеграм-канал Baza.

RT со ссылкой на источник в неназванном правоохранительном органе сообщает, что во время инцидента погибли восемь человек — семь граждан Китая и водитель россяинин. Информация в других источниках отличается.

По данным «Комсомольской правды», инцидент произошел 20 февраля возле острова Ольхон в Иркутской области. Корреспондент издания сообщает, что машина ехала по льду, а водитель успел заметить трещину. Однако вместо того, чтобы объехать ее, он решил перепрыгнуть препятствие, утверждается в тексте.

Журналисты отмечают, что точной информации о количестве людей, которым удалось спастись из тонущей машины, на данный момент нет. Часть очевидцев утверждает, что это смог сделать только один пассажир. Другая — говорит о том, что таких людей было двое.

Baza утверждает, что во время инцидента спастись смог только один человек, число погибших телеграм-канал оценивает в восемь человек. Shot пишет о семи погибших, среди которых шесть граждан КНР. Позже телеграм-канал дополнил свою публикацию, указав, что в салоне было восемь человек, но погибли лишь семеро их них. Источник получения этих данных неизвестен.

ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) и прокуратуру сообщает, что из машины выбрался один человек, еще восемь пропали, власти уже приступили к их поиску. Региональное управление СК по Иркутсткой области возбудило уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК) и халатности (ч. 3 ст. 293 УК).

На момент публикации новости прокуратура не подтвердила версию «Комсомольской правды» о причинах затопления автомобиля. Власти заявили, что продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Губернатор региона Игорь Кобзев также сообщил об одном погибшем. Власти известили об инциденте консульство Китая в Иркутске — остальные пассажиры машины, по данным Кобзева, предварительно считаются погибшими.