Общество

Машина с туристами из Китая провалилась под лед на Байкале

2 минуты чтения 12:42 | Обновлено: 13:16

Машина с туристами из Китая провалилась под лед на озере Байкал. Об этом пишут «Комсомольская правда», RT, а также телеграм-канал Baza.

RT со ссылкой на источник в неназванном правоохранительном органе сообщает, что во время инцидента погибли восемь человек — семь граждан Китая и водитель россяинин. Информация в других источниках отличается.

По данным «Комсомольской правды», инцидент произошел 20 февраля возле острова Ольхон в Иркутской области. Корреспондент издания сообщает, что машина ехала по льду, а водитель успел заметить трещину. Однако вместо того, чтобы объехать ее, он решил перепрыгнуть препятствие, утверждается в тексте.

Журналисты отмечают, что точной информации о количестве людей, которым удалось спастись из тонущей машины, на данный момент нет. Часть очевидцев утверждает, что это смог сделать только один пассажир. Другая — говорит о том, что таких людей было двое.

Baza утверждает, что во время инцидента спастись смог только один человек, число погибших телеграм-канал оценивает в восемь человек. Shot пишет о семи погибших, среди которых шесть граждан КНР. Позже телеграм-канал дополнил свою публикацию, указав, что в салоне было восемь человек, но погибли лишь семеро их них. Источник получения этих данных неизвестен.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) и прокуратуру сообщает, что из машины выбрался один человек, еще восемь пропали, власти уже приступили к их поиску. Региональное управление СК по Иркутсткой области возбудило уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК) и халатности (ч. 3 ст. 293 УК).

На момент публикации новости прокуратура не подтвердила версию «Комсомольской правды» о причинах затопления автомобиля. Власти заявили, что продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Губернатор региона Игорь Кобзев также сообщил об одном погибшем. Власти известили об инциденте консульство Китая в Иркутске — остальные пассажиры машины, по данным Кобзева, предварительно считаются погибшими.

