Российские учителя пожаловались на задержки выплат

По меньшей мере в десяти российских регионах зафиксированы случаи задержек выплаты установленных законом выплат школьным учителям за классное руководство. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщили в отраслевом профсоюзе «Учитель».

«Выплаты за январь не были получены как минимум педагогами 10 регионов: Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край, Рязанская область, Удмуртия, Ростов-на-Дону, Архангельская область, Республика Карелия, Тамбовская область, Хабаровский край», — уточнила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

В свою очередь, глава организации Дмитрий Казаков напомнил, что речь идет о доплате в размере пяти тысяч рублей учителям школ в городах с населением более 100 тысяч человек и 10 тысяч рублей для педагогов, работающих в городах с населениям меньше 100 тысяч жителей. «При этом образовательное учреждение может повышать размер данной выплаты из фонда оплаты труда учреждения, но не может снижать», — отметил он.

В свою очередь, сами учителя, не получившие свои выплаты вовремя, рассказали изданию, что руководство школ получило от вышестоящих инстанций предупреждение о задержке.

«Денежные средства на выплату классного руководства, финансируемого из федерального бюджета, направлены из Министерства образования и науки не в полном объеме. Кроме того, учитывая регламент прохождения казначейских платежей, средства на счета образовательных учреждений придут с задержкой», — говорилось в сообщении.

Тем не менее представители профсоюза написали обращение в Генеральную прокуратуру, в котором попросили провести проверку, устранить нарушения и в случае подтверждения фактов привлечь виновных лиц к административной ответственности по статье о нарушении трудового законодательства.