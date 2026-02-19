СМИ: ЕС захотел потребовать вывода российских войск из стран ближнего зарубежья

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подготовила документ, в котором описываются уступки, на которые, по мнению ЕС, должна пойти Россия при заключении мирного соглашения с Украиной. С его текстом ознакомились в редакции «Радио Свобода».

Так, Евросоюз собирается потребовать от России вывода войск не только с территории Украины, но и из Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы. Также в документе содержатся требования, связанные с изменением внутренней политики в стране.

ЕС хочет, чтобы Москва провела честные и свободные выборы, на которых будет организован международный мониторинг. Также Евросоюз планирует потребовать освобождения политических заключенных, возвращения депортированных гражданских лиц, а также обеспечить свободу СМИ, отменить закон об «иноагентах» и провести расследования по итогам гибели Бориса Немцова и Алексея Навального.

Европа планирует выдвинуть требование о прекращении кампаний по дезинформации, актам саботажа и диверсиям в странах ЕС, а также отказаться от вмешательства в выборы в европейских странах. Также в Евросоюзе уверены, что Россия должна согласиться на выплату репараций Украине.

Евросоюз отмечает, что если Россия выступает за ограничение численности украинской армии и выводу ее с территории некоторых регионов страны, то Москва должна быть готова к аналогичным действиям. Контроль России над оккупированными территориями Украины ЕС признавать не планирует и хочет, чтобы после окончания конфликта они имели демилитаризованный статус.

Журналисты отмечают, что ЕС не представлен на идущих между Россией, Украиной и США переговорах, а изложенные в документе требования выглядят «весьма максималистскими». Один из дипломатов стран ЕС в разговоре с «Радио Свобода» заявил, что таким образом ЕС хочет ответить на максимализм Москвы.

Текущая редакция документа не является окончательной. Ожидается, что некоторые из его положений будут обсуждать на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 23 февраля в Брюсселе.

«Радио Свобода» отмечает, что российские базы на территории Армении и Беларуси находятся на протяжении нескольких десятилетий. Войска России на международно признанной территории Грузии и Молдовы располагаются в регионах, которые не контролируются правительствами этих стран — в частично признанных Абхазии и Южной Осетии и самопровозглашенном Приднестровье.