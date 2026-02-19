Аномальный снегопад парализовал Москву

Сильнейший снегопад накрыл Москву. В четверг в столице выпадет более 70% месячной нормы осадков. Снег будет идти весь день, ночь и сохранится на следующий день. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, зима в этом году «бьет все рекорды».

«Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», — написал Собянин в своем телеграм-канале. Он добавил, что городские службы работают в усиленном режиме.

На этот раз Москву накрыл снежный циклон «Валли». Синоптики предупреждают о возможном обновлении рекордов этой зимы по количеству осадков. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РБК, что 19 февраля в Москве может быть установлен новый суточный максимум. Предыдущий рекорд для этой даты — 8,9 миллиметров — был зафиксирован в 1970 году. По ее словам, только за ночь на метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, а за день может добавиться еще 7-12 миллиметров. В сумме за сутки ожидается до 18-20 мм. Таким образом, к утру пятницы общая высота сугробов может достигнуть 60 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует еще более интенсивный снегопад — до 23-28 миллиметров за сутки при месячной норме в 44 миллиметра. По его оценке, высота снежного покрова может резко увеличиться: до 75 сантиметров на ВДНХ, до 83 сантиметров на Балчуге, до 84 сантиметров в Тушино и до 87 сантиметров в районе МГУ. Не исключено превышение не только суточных, но и февральских рекордов.

Непогода сильно повлияла на транспортную ситуацию. По информации агентства «Интерфакс», в столичных аэропортах задержаны 14 рейсов и 19 отменены. По данным телеграм-канала Baza, количество таких рейсов превышает 160. В Шереметьево, Внуково и Домодедово часть самолетов не смогли вовремя вылететь или приземлиться. На дорогах Москвы пробки днем 19 февраля достигли 9 баллов. Водители сообщают о заторах на МКАД, в том числе из-за застрявших в снегу грузовиков. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе.