Врачи сломали здоровую руку мальчика по ошибке

2 минуты чтения 19:49

Два травматолога-хирурга прооперировали здоровую руку восьмилетнему мальчику, фактически сломав ее, сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. В одно из медицинских учреждений обратилась мать с ребенком. У мальчика по результатам рентгенографического обследования подтвердился перелом правого предплечья. Тогда врач наложил пациенту гипсовую повязку и назначил контрольный осмотр через месяц.

По данным прокуратуры, на заключительном осмотре травматологи-хирурги заявили, что перелом сросся неправильно, поэтому они настояли на проведении хирургической операции. Она состоялась 1 ноября 2022 года.

Двое травматологов-хирургов, которые ранее и осматривали ребенка, как сообщает прокуратура, «в результате небрежного отношения к выполнению профессиональных обязанностей» допустили ошибку. Они прооперировали другую, здоровую руку ребенка, фактически сломав ее.

Мать мальчика сразу же заметила, что хирургическое вмешательство проводилось на здоровой руке, а не на той, которая срослась неправильно. Тогда ребенка сразу перевели в другую больницу, где ему оказали необходимую помощь и провели тщательную реабилитацию.

В свою очередь, Днепропетровская областная прокуратура заявила, что объективных медицинских показаний для проведения операции не было. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил травмы средней тяжести в результате грубого нарушения стандартов оказания медицинской помощи.

Теперь врачам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

