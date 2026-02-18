EN
Общество

Составлен рейтинг вузов России

15:57

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) представил итоги 15-го ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы. Об этом со ссылкой на результаты пишет «Коммерсантъ».

Всего в 2025 году в мониторинг вошли 815 вузов, где набор превысил 300 человек. Среди них были 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственный вуз.

Для анализа результата их работы аналитики собирали данные о списках зачисленных, результатах ЕГЭ, направлениях подготовки и стоимости обучения. Отмечается, что средние баллы ЕГЭ рассчитывались по унифицированной методике. Так, из расчета исключались баллы за индивидуальные достижения и внутренние вступительные испытания. Кроме того, абитуриентам, зачисленным без экзаменов, присваивалось по 100 баллов за каждый предмет. Результаты творческих и профессиональных испытаний не учитывались. 

Согласно мониторингу, впервые за 15 лет тройку лидеров по качеству приема составили исключительно технические университеты: Московский физико-технический институт (96,8 балла), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (91,5) и Центральный университет (87,8). Третье и четвертое места разделили Университет Иннополис (87 баллов) и НИУ ВШЭ (86,5). 

Кроме того, в 2025 году усилился переход более сильных абитуриентов с программ социально-гуманитарного профиля на инженерные и IT-направления. 

«Происходит рост качества приема по всем инженерным направлениям, падение по всем гуманитарным и социально-экономическим направлениям. Новая тенденция наблюдается как на уровне направлений высшего образования, так и на уровне вузов», — прокомментировали аналитики НИУ ВШЭ.

Лучшим вузом по качеству платного приема оказался Центральный университет. Отмечается, что он сместил с лидирующей строчки Московский физико-технический институт, который занимал первое место в 2024 году.

