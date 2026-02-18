Подростки с автоматами выступили в православном храме

Молодые участники Центра патриотического воспитания «Динамит» продемонстрировали элементы подготовки к стрельбе из автомата и приемы армейского рукопашного боя. Делали они это в Петропавловском храме в Обухово, напротив алтаря, сообщает телеграм-канал «Православие и зомби».

Выступление прошло в праздник Сретения, который с 1953 года отмечается как «Всемирный день православной молодёжи». К нему прикрепили видеозапись с выступлением в храме. На ней запечатлены подростки в камуфляжной форме и с оружием в руках. Они перекатывались по полу и попеременно наставляли дуло автоматов на иконы и на прихожан.

На следующий день после публикации видео с выступлением воспитанников Центра «Динамит» удалили. В свою очередь, Балашихинская епархия временно отстранила протоиерея Сергия Решетняка от обязанностей настоятеля Петропавловского храма в поселке Обухово. Причиной стало проведение молодежных мероприятий в «помещениях для богослужения».

В указе также отмечается, что «на время проведения расследования» настоятелем Петропавловского храма назначают благочинного церквей Богородского округа протоиерея Марка Ермолаева. Марк Ермолаев, согласно информации на сайте епархии, занимал должность председателя отделов по взаимодействию с казачеством, с Вооруженными силами и силовыми структурами.

18 сентября 2024 году в зрительном зале Дома культуры «Обухово» торжественно открыли Центр патриотического воспитания «Динамит». Его назвали в честь погибшего на войне в Украине 23-летнего рядового Тимофея Егорова с позывным «Динамит».