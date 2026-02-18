EN
Россия вернулась к требованию о документальном закреплении нерасширения НАТО на восток

2 минуты чтения 10:02 | Обновлено: 10:59

Власти России будут настаивать на документальном закреплении пункта о нерасширении НАТО на восток. Об этом со ссылкой на российское посольство в Бельгии пишут «Известия».

Одновременно Москва потребует от альянса отказаться от решений, которые были приняты на саммите НАТО 2008 года в Бухаресте. Тогда входящие в альянс государства договорились о будущем вступлении в него Грузии и Украины.

Представители российского посольства также заявили, что вопрос о нерасширении НАТО на восток поднимался еще во время обсуждения условий Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был подписан в сентябре 1990 года.

Тогда представители неназванных «ключевых стран» НАТО якобы пообещали руководству СССР, что альянс не имеет планов принимать новых членов, расположенных неподалеку от границ России. При этом посольство России утверждает, что документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах этих государств, но не публикуются. В материале «Известий» не указано, по какой причине этих подтверждений не оказалось в российских архивах. При этом российские дипломаты утверждают, что такие обещания давались только в устной форме.

«Агенство» отмечает, что из текста «Известий» невозможно сделать однозначный вывод о том, входит ли требование Москвы в список условий, выдвинутых для заключения мирного соглашения с Украиной. Ранее агентство Reuters сообщало, что отказ НАТО от расширения на восток входил в список требований российской делегации на переговорах с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров называл расширение НАТО одной из причин начала вторжения в Украину.

Кремль регулярно повторяет тезис о якобы данном руководству СССР обещании не расширять НАТО на восток. «Проверено.Медиа» отмечает, что единственным документально зафиксированным подтверждением обсуждения этой темы на высоком уровне является протокол четырехсторонней встречи представителей МИД США, Великобритании, Франции и Германии.

Во время нее стороны выразили скептическое отношение к принятию в НАТО бывших членов социалистического лагеря, но выступили за расширения отношений с ними. Однако протокол по ее итогам не содержит подтверждений того, что СССР получал какие-либо твердые гарантии того, что такое расширение никогда не произойдет. На тот момент страны НАТО сами не определились с позицией по этому вопросу, а представителей СССР на встрече не было.

