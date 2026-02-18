СМИ рассказали о дискредитирующих Украину фейках про Олимпиаду

Дезинформационная кампания «Матрешка», известная распространением прокремлевских нарративов, нацелилась на дискредитацию украинских спортсменов и болельщиков на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом рассказывает Би-би-си.

Журналисты проанализировали 43 примера фейковых новостей, распространенных «Матрешкой», и выяснили, что фейковые новости распространяются в соцсети X и мессенджере Telegram. Материал для исследования журналистам предоставили исследователи из dTeam и аналитики из Университета Клемсона.

Отличительной чертой фейков, которые распространяет «Матрешка», является подражание реально существующим изданиям, правительственным органам, спецслужбам и исследовательским организациям. Так, одна из таких новостей мимикрировала под Би-би-си. В ней говорилось, что сборные европейских стран избегали украинских спортсменов.

«Россия хочет, чтобы украинцы выглядели, откровенно говоря, неприятными», — сказала Би-би-си эксперт по медиа-криминалистике из Университета Клемсона Даррен Линвилл.

Влияние каждой такой публикации в отдельности не было серьезным, но в совокупности они показывают методы, используемые «Матрешкой» для подрыва поддержки Украины.

«Они уже много лет используют подобные тактики, чтобы настроить западную общественность против Украины, а Олимпийские игры дают им возможность привлечь внимание новой аудитории», — отметила Даррен Линвилл.

«Матрешка» существует уже несколько лет, отметили журналисты. При этом до сих пор неизвестно, кто управляет такими кампаниями по дезинформации и связаны ли они напрямую с Кремлем.