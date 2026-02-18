EN
Бывшего «народного губернатора ДНР» обвинили в дискредитации армии

2 минуты чтения 23:25
Бывшего «народного губернатора ДНР» обвинили в дискредитации армии

Таганский суд Москвы зарегистрировал административное дело за дискредитацию российской армии. Подозреваемым выступил Павел Губарев, который весной 2014 года являлся одним из лидеров пророссийских боевиков на Донбассе, сообщило РБК.

«Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — заявил Губарев разговоре с изданием.

В своем телеграм-канале он предположил, что донос на него написал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Губарев назвал его главарем «секты «Войско Иисуса»», намекая на книгу «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста», соавтором которой является Алаудинов.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Однако доказательств причастности Алаудинова к возбуждению административного дела Губарев не привел. Теперь бывшему «народному губернатору ДНР» грозит штраф до 50 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

В 2014 году, во время пророссийских митингов в Донецке, Павел Губарев объявил себя «народным губернатором» Донбасса, отмечают «Важные истории». После вторжения российских военных на территорию области Губарев занялся организацией ополчения и вербовкой людей в так называемую Народную милицию ДНР.

Однако официально Губарев так и не стал российским чиновником в «ДНР», поэтому уехал в Россию. После того, как 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, Губарев поступил на службу в армию России и отправился на фронт.

Но уже в 2023 году он вступил в «Клуб рассерженных патриотов», основанный бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Стрелковым-Гиркиным. Члены клуба хоть и выступают с поддержкой войны против Украины, но критикуют действия российской власти за недостаточную эффективность.

Фото:«Рядовой Губарев» / Telegram

