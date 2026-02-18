Банки смогут распознавать мошенников по скорости скроллинга и печати

Технологии так называемой поведенческой биометрии дадут банкам широкие возможности по обеспечению финансовой безопасности клиентов и позволят распознавать злоумышленников, даже если они завладели телефоном своей жертвы или получили доступ к ее аккаунтам. Об этом, как пишет газета «Известия», заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Поведенческая биометрия, когда компании будут узнавать своих клиентов и понимать их состояние по походке, мимике, жестам или скорости скроллинга новостной ленты в телефоне — это уже обозримое будущее», — заверил он Безбогов.

Он отметил, что различные гаджеты, такие как смартфоны или умные часы, уже сейчас могут автоматически заблокироваться. В свою очередь, современные ноутбуки и телефоны способны отличить хозяина от чужака по стилю печати, то есть темпу набора текста, а также ритму и силе нажатий на клавиши или экран.

Безбогов убежден, что в скором будущем автомобили научатся распознавать своего владельца по манере держаться за руль, а также характерным особенностям работы с педалями, посадке в кресле или даже выбору музыки.

По его словам, ВТБ следят за совершенствованием технологий поведенческой биометрии, чтобы внедрить в свои процессы лучшие практики на рынке. Так, в этом году, как заявил Безбогов, ВТБ начнет предоставлять компаниям нефинансовые биометрические сервисы.

В частности, банк будет предоставлять сервисы для аутентификации сотрудников компании или аккредитованных участников публичных мероприятий, а также контроля и управления доступом на территории предприятий и аутентификации по биометрии в качестве второго фактора в информационных системах организаций.