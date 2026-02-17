EN
Общество

В российских кинотеатрах рухнул спрос на теневой прокат

09:50

Российские кинотеатры за 2025 год потеряли 40% зрителей, посещающих короткометражные фильмы, под видом которых показывают зарубежное кино без официального правообладателя в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевого издания Cinemaplex об итогах года «теневого проката».

Согласно подсчетам аналитиков, число зрителей таких сеансов сократилось с 10,5 миллиона в 2024 году до 6,3 миллиона в 2025 году. В результате сократилась доля «теневого проката» в общем объеме кассовых сборов. Если в 2023 году она составляла 6,1%, в 2024 году — 6,4%, то по итогам 2025 года опустилась до 5,6%. Всего из 8,3 миллиона официально проведенных киносеансов около 400 тысяч пришлось на показы, относимые к «теневым».

Лидером альтернативного проката в 2025 году стала короткометражка «Край вдохновения». Второе и третье место заняли «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». Под этими релизами в кинотеатрах показывали зарубежные проекты, такие как «Minecraft в кино», «Зверополис 2» и «Капитан Америка: Новый мир».

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино, совокупный бокс-офис российского проката по итогам 2025 года достиг 50,7 миллиарда рублей, что на 9,3% выше показателя 2024 года. При этом число проданных билетов сократилось почти на 7% — до 118,6 миллиона против 127,3 миллиона годом ранее. Рост выручки таким образом случился исключительно из-за повышения средней стоимости билета, отмечает «Коммерсантъ».

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
7 минут чтения

Неназванный собеседник издания в одной из студий кинопроизводства объяснил сокращение сборов «скудностью» репертуара зарубежных студий. «»Головоломки-2″ не случилось, «Minecraft в кино», как и «Лило и Стич» свою аудиторию в России в итоге не нашли», — сказал он.

Дополнительным фактором, по его словам, стало быстрое появление фильмов на российских видеохостингах. В условиях роста цен на билеты зрители все чаще отказываются от похода в кинотеатр в пользу онлайн-просмотра, отметил собеседник «Коммерсанта».

