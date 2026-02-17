EN
Экономика

В мире стало сложнее прогнозировать финансовые кризисы

2 минуты чтения 00:41 17 февраля

Регуляторы исторически плохо предсказывали надвигающийся финансовый кризис. Прогнозирование всегда было, скорее, искусством, чем наукой, но сейчас положение осложняется еще и тем, что аналитики не могут получить информацию из областей, где способно накапливаться напряжение, сообщает Bloomberg.

«Мы знаем, что фирмы частного кредитования находят более рискованных заемщиков. Тех, от которых банки отказались или которые ранее не получали банковского финансирования, и кредитуют их. Клиенты, которых они выбирают, более рискованные», — заявил изданию генеральный секретарь Совета по финансовой стабильности Джон Шиндлер.

Bloomberg отмечает, что частный капитал все активнее уходит с публичных рынков, из-за чего значительные сегменты экономики, которые ранее подавали важные предупредительные сигналы о надвигающемся кризисе, уходят в тень. Так, число публичных компаний в США за последние 20 лет сократилось более чем вдвое.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

В прошлом году, по данным Bloomberg, представители Федеральной резервной системы США обнаружили, что обязательства банков по кредитованию теневых кредиторов за пять лет выросли более чем на 50% — до 2,2 триллиона долларов.

«Существенные пробелы в данных затрудняют понимание того, где накапливается напряжение и появляются финансовые риски», — заявила заместитель управляющего Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден.

В свою очередь, бывший член Наблюдательного совета Единого надзорного механизма при Европейском центральном банке Элизабет МакКол отметила в разговоре с изданием, что невозможно снизить риски, которые не видно. Проблема кроется в том, что у регуляторов не хватает информации, поэтому повышается вероятность неожиданного наступления финансового кризиса.

