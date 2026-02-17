От россиян потребовали оплатить поездки по платным дорогам четырехлетней давности

Российские автовладельцы начали получать требования оплатить задолженность за проезд по платным дорогам. Некоторые из поездок состоялись три-четыре года назад, пишет «Коммерсантъ».

Заведующая эксплуатацией платных участков дорог компания «Автодор» заявила, что это происходит потому, что с ноября 2025 года она начала подгружать на «Госуслуги» данные по задолженностям, которые скопились до 1 сентября 2024 года. При этом срок исковой давности по некоторым из требований «Автодора» уже истек.

Журналисты отмечают, что информацию о появлении требований оплатить задолженность они обнаружили в интернете. Россияне посчитали, что рассылка таких уведомлений противоречит законодательству. По их мнению, истечение срока исковой давности должно останавливать «Автодор» от попытки истребовать деньги.

В самой компании с этим аргументом не согласились. В комментарии для «Коммерсанта» представитель «Автодора» отметил, что требование об оплате уже оказанных услуг является бессрочным, а образовавшийся долг сам по себе не обнуляется при истечении срока давности для обращения в суд.

В компании рассчитывают на то, что действующими законами автоматическое списание долга при истечении срока давности не предусмотрено — отказ в удовлетворении требования последует только если сторона ответчика заявит об этом в суде.

Опрошенный изданием юрист Станислав Данилов считает, что такой долг в практическом смысле не имеет значения, поскольку его невозможно взыскать в судебном порядке. Другой специалист, Даниил Базылев, отметил, что позиция «Автодора» юридически корректна, а сама компания, вероятно, рассчитывает на то, что россияне либо заплатят после получения уведомления, либо на отсутствие у них юридической грамотности.

В самом «Автодоре» заявили, что россияне платят долги, уведомление о наличии которых они получили через «Госуслуги», даже после истечения сроков давности.