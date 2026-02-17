Попперсы захотели приравнять к наркотикам в России

Продаваемые в России «импортные» попперсы, которые, как утвержается, усиливают ощущения во время секса, на самом деле очень опасны для здоровья, так как содержат токсин, внесенный в Регистр потенциально опасных веществ Роспотребнадзора. Сейчас профильные ведомства обсуждают возможность приравнять такие вещества к наркотическим средствам, пишут «Известия».

Попперсами называют жидкие ингаляторы на основе алкилнитритов, таких как амиловый, бутиловый или изобутиловый спирт. В объявлении о продаже попперсов одного из популярных в России брендов Werkenbij, говорится, что они «усиливают сексуальные ощущения, усиливают желание», а также гарантируют «более яркий и продолжительный оргазм». Для того, чтобы достичь этих эффектов производители рекомендуют вдохнуть содержимое флакона с химикатами.

Продавец отдельно указал, что эти попперсы произведены в Нидерландах. Однако «Известия» выяснили, что товарный знак принадлежит российскому ООО «Веркенбидж.Ко.НЛ», которое зарегистрировано в квартире жилого многоэтажного дома в Саратове. Кроме того, в Едином реестре сертификатов соответствия, эта квартира фигурирует и как место производства попперсов.

Кроме того, попперсы Werkenbij прошли сертификацию не в России, а в Кыргызстане, как «средство для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях», что дало право торговать ими в странах в ЕАЭС.

«На карточке товара отсутствует состав того, что потребитель будет вдыхать. В качестве подтверждения сертификации продукта продавец прикладывает декларацию о соответствии на товар бытовой химии. Между официальной декларацией на товар и его фактическим описанием на площадке существует прямое противоречие, вводящее потребителя в заблуждение, а приложенные документы не подтверждают обещанных свойств. Продаваемый таким образом товар может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья», — заявили изданию в международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Там также добавили, что некоторые компоненты попперсов, такие как изобутилнитрит, запрещены для употребления в США, Евросоюзе, Великобритании и других странах. В России этот компонент включен в Регистр потенциально химических и биологических веществ Роспотребнадзора.

Руководитель Регистра Халидя Хамидулина заявила, что ведомство ведет работу по ужесточению контроля рынка и рассматривает возможность включения алкилнитритов в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.