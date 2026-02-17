Китай стал угрозой для военно-морской мощи США

За последние пять лет Китай нарастил производство атомных подводных лодок и впервые начал спускать их на воду быстрее, чем это делает мировой военно-морской лидер США, сообщает CNN со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS).

«Большее количество китайских подводных лодок в море представляет растущий вызов для США и других западных стран, которые пытаются увеличить собственные объемы производства», — говорится в докладе IISS.

В 2021–2025 годах Китай превзошел США как по числу подводных лодок, спущенных на воду (десять против семи), так и по их общему тоннажу (79 000 против 55 500 тонн), отмечает CNN. Также в докладе говорится, что атомный подводный флот военно-морских сил КНР включает в себя в том числе подводные лодки с баллистическими ракетами. При этом Пекин официально не раскрывает численность собственного флота.

Однако данные цифры, полученные на основе анализа спутниковых снимков верфей для оценки масштабов китайского строительства, отражают лишь те подлодки, которые были спущены на воду. Это вовсе не гарантирует, что судна были введены в состав действующего флота. По этим показателям США по-прежнему сохраняют значительное преимущество, говорится в докладе IISS.

«Китайские проекты почти наверняка уступают американским и европейским лодкам по качеству», — говорится в документе. Как полагают эксперты, новейшие китайские подлодки не настолько тихие, как американские, поэтому преимущество в скрытности остается за США.

При этом Вашингтону сложно удерживать высокий темп строительства новых подводных лодок, пишет CNN. Издание приводит слова министра ВМС США Джона Фелана, который заявил прошлым летом на слушаниях в Палате представителей, что американское военное судостроение находится в крайне тяжёлом положении.

Дело в том, что число действующих боевых атомных подводных лодок сокращается, так как из эксплуатации выводят стареющие подлодки класса Los Angeles. Из-за этого к 2030 году американский атомный подводный флот будет насчитывать 47 единиц военной техники.

Военно-морские силы США, по оценке исследовательской компании Statista, имеют около 70 действующих атомных подводных лодок по состоянию на январь 2026 года.