В России составили индекс блинов

Аналитики городского информационного сервиса 2ГИС проанализировали цены на блины в российских городах-миллионниках и выяснили, где на среднюю зарплату можно купить больше всего этого популярного угощения. Об этом пишет «Афиша Daily».

Индекс был составлен в преддверии Масленицы. Согласно полученным результатам, лидером рейтинга оказался Красноярск, где на среднюю зарплату здесь можно купить 729 блинов. За ним следуют Казань (669) и Москва (590). В среднем по городам‑миллионникам на одну зарплату приходится около 455 блинов.

Аналитики также выяснили, что наиболее доступные сладкие блины, например, со сгущенкой, медом или джемом, предлагают в Казани (140 рублей), Красноярске (144 рубля) и Волгограде (150 рублей). Дороже всего лакомство обойдется в Москве (294 рубля), Санкт-Петербурге (291 рубль) и Перми (251 рубль). Средняя цена по всем городам-миллионникам составила 200 рублей за блин.

По данным 2ГИС, во время Масленицы спрос на блины резко начинает расти. Сообщается, что количество поисковых запросов увеличивается в 7 раз по сравнению с обычным уровнем, а в воскресенье — в 9 раз. Чаще всего жители ищут блины в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.

Отмечается, что больше всего заведений, где блины являются основным блюдом, находится в Ростове-на-Дону (7,4% от всех точек общепита). В топе также оказались Волгоград (5,2%) и Новосибирск (2,6%). В Москве основными «блинными» районами, как выяснилось, оказались Тверской и Басманный (по 9 заведений), а в Санкт-Петербурге — Приморский (15 заведений), Центральный (14) и Московский с Калининским (по 12).

Ранее в телеграм-канале правительства Липецкой области объявили, что 21 февраля по случаю окончания Масленицы в археологическим парке «Аргамач» сожгут чучело Лабубу. Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина в разговоре с ТАСС заявила, что такое решение является остроумным ходом, благодаря которому традиция становится понятной для молодежи.