Общество

На обсуждавшего взрыв здания ФСБ в Minecraft подростка завели новое дело за месяц до освобождения

2 минуты чтения 15:57

Против фигуранта дела «канских подростков», также известного как «дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft» Никиты Уварова завели новое уголовное дело. Телеграм-канал «Тюремный адвокат» и мать обвиняемого Анна Уварова сообщили, что ему вменяют связь с экстремистской организацией. Какой именно, неизвестно.

По новому обвинению ему грозит до шести лет колонии. Сейчас Никита находится в красноярском СИЗО-1, куда его перевели из ИК-31. 

17 февраля Анна Уварова рассказала «Новой газете», что ей позвонили из изолятора и сообщили о возбуждении против ее сына дела «об отношениях (связи) с экстремистской организацией». По ее словам, звонивший сотрудник СИЗО также поинтересовался, где находится адвокат Владимир Васин, который представляет интересы Никиты, и передали, что ему следует вступить в дело. При этом Васин сейчас находится в командировке вне Красноярска и временно недоступен, отмечает издание.

Сначала, как сообщается, с матерью обвиняемого разговаривал назначенный адвокат. По словам Анны, из-за плохой связи и того, что собеседник говорил неразборчиво, она не смогла до конца понять его объяснения. При этом на заднем плане ей было слышно Никиту, но поговорить с ним женщине не дали. Позже к разговору подключилась следователь и попросила уведомить адвоката по соглашению о возбуждении нового дела.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Новое уголовное дело против Никиты возбудили незадолго до предполагаемого освобождения по первому приговору. В феврале 2022 года суд назначил ему пять лет лишения свободы по обвинению в обучении терроризму (ст. 205.3 УК), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК) и их хранении (ч. 2 ст. 222.1 УК). Срок наказания истекал 19 марта 2026 года.

По версии следствия, Никита и его друзья самостоятельно изучали как изготавливать и пользоваться взрывными устройствами,  и якобы тренировались применять их в заброшенных зданиях. Впервые подростки из Канска попали в поле зрения силовиков после расклейки листовок в поддержку арестованного анархиста и математика Азата Мифтахова. Одну из них они тогда разместили на здании ФСБ. 

Школьников задержали летом 2020 года в городе Канске, когда им было всего по 14 лет. Получив доступ к изъятым у задержанных смартфонам, силовики обнаружили, что подростки построили здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft и обсуждали его «взрыв» в шутку.

