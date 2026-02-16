Revolut ввел против россиян проверки «задним числом»

Онлайн-банк Revolut заинтересовался старыми переводами россиян, живущих в Европейском союзе. Под проверки попали уже ранее одобренные транзакции, совершенно один-два года назад, сообщает Oninvest.

Представители банка пытаются выяснить происхождение денежных средств. Издание отмечает, что в Revolut хотят понять, не являлся ли их банк транзитным звеном между Россией и ЕС. На фоне новых проверок некоторые клиенты сталкиваются даже с блокировками счетов.

С декабря 2025 года стало известно о «десятках таких кейсов», сообщает Oninvest со ссылкой на телеграм-канал «Fintech & Banking EU», который отслеживал случаи блокировок банковских счетов россиян в Revolut. В фокусе внимания онлайн-банка находились и SWIFT-переводы клиентов, и переводы по номеру карты, и транзакции, совершенные через Сбербанк.

Издание рассказало историю россиянки с французским ВНЖ. В январе 2026 года Revolut запросил у нее дополнительную информацию о денежном переводе, который был совершен полтора года назад. Так, онлайн-банк интересовался источник происхождения этих средств. Когда женщина рассказала, что в 2024 году тестировала сервис трансграничных переводов от Сбербанка, ей заблокировали счет в Revolut. Сумма сделки составляла менее 100 долларов.

С подобным запросом столкнулась и читательница телеграм-канала «Bonjour, Франция». 29 января 2026 года она рассказала о требовании Revolut верифицировать перевод 100 евро от матери к дочери, выполненный в июле прошлого года из Казахстана до введения запрета на денежные переводы из санкционных структур в России напрямую или через третьих лиц.

В январе 2026 года Европейская комиссия включила Россию в «черный список» по отмыванию средств и финансированию терроризма. После этого россияне стали жаловаться на блокировки своих трансграничных переводов из стран, находящихся за пределами ЕС.