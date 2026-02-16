EN
Экономика

Еще одна страна задумалась о переходе на евро

2 минуты чтения 10:44

Швеция, вступившая в НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, задумалась о переходе с национальной валюты на евро, несмотря на то, что в 2023 году жители страны выступили против такого решения на референдуме, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что, хотя соответствующая дискуссия находится на начальной стадии, в вопросе присоединения к зоне евро происходит заметный сдвиг. В пользу такого решения, как говорится в публикации, подталкивают не только угрозы со стороны России и Китая, но и агрессивная внешняя политика администрации президента США Дональда Трампа, в частности, его угрозы аннексировать принадлежащую Дании Гренландию.

Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация подчеркивает уязвимость малых экономик в эпоху соперничества великих держав. «Швеция теперь является полноправным членом НАТО, и мы укрепляем свою оборону вместе с нашими партнерами по ЕС. Но мы по-прежнему одной ногой стоим вне системы, поскольку не участвуем в валютном сотрудничестве», — заявила депутат шведского парламента от Либеральной партии Сесилия Рённ.

Издание поясняет, что в переход на евро будет способствовать расширению торговли и увеличению прямых инвестиций, а также укрепит политические связи и даст Швеции возможность участвовать в общеевропейских валютных вопросах. 

В публикации также отмечается, что переход Швеции на евро повысит доверие к этой валюте на фоне снижающегося доминирования доллара в качестве мировой резервной валюты.

В конце января шведский министр финансов Элизабет Свантессон объявила о начале работы по исследованию преимуществ и недостатков принятия евро. Хотя это открывает дискуссию перед выборами в сентябре, оценка начнется только после голосования.

