Общество

Названа доля «избыточно образованных» российских выпускников

2 минуты чтения 10:02

Исследователи НИУ ВШЭ проанализировали данные проекта Министерства труда и социальной защиты и Федеральной службы по труду и занятости «Мониторинг трудоустройства выпускников» и опубликовали результаты своей работы в статье «Феномен «избыточного образования», пишет газета «Ведомости».

В статье говорится, что «избыточно образованными» для занимаемого рабочего места являются более трети выпускников российских вузов, а именно 35%. В выборку авторов исследования, как уточняет издание, попали выпускники высшего образования по программам бакалавриата или специалитета в 2021–2023 годов в возрасте 18-29 лет, которые не продолжили обучение в магистратуре или аспирантуре.

«Избыточно образованными» исследователи назвали тех выпускников, чей уровень образования выше, чем того требует занимаемое ими рабочее место. Для определения «избыточности» образования авторы работы оценивали уровень занимаемой должности на основе Общероссийского классификатора занятий. Так, образование выпускников, работающих на руководящих должностях или специалистами высокой квалификации, считалось подходящим, а тех, кто занимает менее квалифицированную позицию — «избыточным».

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Кроме того, исследователи также проанализировали данные Росстата для каждой профессии, подсчитав, сколько лет в среднем учатся работающие в ней люди. Если речь идет о работе, для которой высшее образование не требуется, но выполняющий ее сотрудник его все же имеет, то его относят к категории избыточно образованных.

В статье отмечается, что наименьшая доля «избыточно образованных» выпускников работают в сферах с высокими требованиями к компетенциям работников, таких как образование, где их оказалось 10%, здравоохранении (19%), информации и связи (около 23%), а также в науке (23%). 

При этом больше всего «избыточно образованных» выпускников оказались заняты в гостиничном бизнесе и общепите (64%), торговле (55%), транспорте и хранении (62%), а также финансах и страховании (59%).

Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
