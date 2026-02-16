Иноагент «по приколу» столкнулся с уголовным преследованием

21-летний блогер из Подмосковья Марат Никандров решил «по приколу» заполнить специальную форму на сайте Минюста для внесения в реестр иностранных агентов. Таким образом молодой человек хотел устроить «тест-драйв системы». Сегодня против него возбудили уголовное дело, сообщает «Подъем».

«Приколов никаких не осталось. Всё настолько серьёзно. Если когда-то, когда мне было 19 лет, это создало прецедент, что я сам попросил дать мне статус иноагента. Сейчас это привело к таким страшным последствиям, что мне самому стало страшно за свою судьбу», — заявил Никандров телеграм-каналу «Осторожно, новости».

17 ноября 2023 года Минюст признал Никандрова иностранным агентом. При это блогер передал ведомству информацию о себе из открытых данных и даже не указывал источники зарубежного финансирования, которые бы могли стать поводом для включения в реестр. Позже, рассказал Никандров, он пытался снять с себя иноагентский статус, подавая соответствующие заявления в Минюст. Но ведомство отказало ему в исключении из списка.

Никандров пытался снять с себя иноагентский статус, но ведомство ему отказало. После этого в отношении блогера начали составлять административные протоколы о нарушениях порядка деятельности иноагентов. Уголовное дело, как сообщает «Подъем», на молодого человека завели по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

«Я не ожидал, что все будет настолько серьезно. И мне страшно. Очень», — сказал Никандров «Подъему»

Как заявил сам Никандров, требование о возбуждении уголовного делопроизводства инициировало управление Следственного комитета по Московской области «за кружок в телеграм-канале». После допроса следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает издание.