Власти сообщили о мощнейшей с начала войны атаке украинских дронов

Атака украинских беспилотников, которой Брянская область подверглась в ночь на 16 февраля, стала самым мощным украинским ударом по российскому региону с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Накануне Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в области пять муниципальных образований, а также часть Брянска остались без света и отопления.

Восстановить подачу электроэнергии и тепла удалось в течение нескольких часов, утверждал губернатор. «Благодаря героическим и профессиональным действиям наших энергетиков и теплотехников, подключению резервной генерации, которую мы закупили благодаря Правительству Российской Федерации, тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов», — написал он.

По словам Богомаза, атака украинских беспилотников на Брянскую область длилась более 12 часов, за которые силам ПВО удалось сбить более 170 дронов самолетного типа.

За выходные в регионе в результате ударов дронов погиб один и был ранен еще один человек. Так, 15 февраля при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи пострадал сотрудник компании «МегаФон», а за день до этого от удара беспилотника-камикадзе погиб мирный житель, ехавший на автомобиле по селу Азаровка Стародубского округа.