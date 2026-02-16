EN
Экономика

Аналогом доллара начали торговать в России

2 минуты чтения 19:42

Впервые за полтора года на Московской бирже возобновились торги валютной пары доллар-рубль. Биржа нашла способ, как можно обойти запрет на прямые расчеты в долларах через американскую финансовую систему, сообщает «РБК Инвестиции».

Введение США блокирующих санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) фактически означало изоляцию и остановку торгов долларов. «На Мосбирже они сделали инструмент без фактической поставки. То есть открытые обязательства каждый день переносят СВОПами», — пояснил в разговоре с изданием источник в крупной брокерской компании.

До введения американских санкций биржа совершала долларовый расчет, и НКЦ переводил реальную долларовую валюту между счетами контрагентов. Сейчас участники рынка заключают контракт на разницу курса, а торговый результат фиксируется исключительно в рублях. То есть настоящий доллар в сделке не участвует, подчеркивает издание.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

В последний раз в паре доллар-рубль торги проводились 11 июня 2024 года. Официально операции с долларом были приостановлены с 13 июня, так как 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи.

«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — говорилось тогда в сообщении площадки.

Однако именно внесение в санкционный список НКЦ, который проводит безналичные расчеты между странами, банками и компаниями, сделало невозможными биржевые торги долларом. Ограничения затронули все инструменты на Мосбирже, например, валюты, акции, облигации, драгоценные металлы и производные ценные бумаги.

В свою очередь, Банк России тогда перешел на новую методику установления официальных курсов американского доллара к рублю. Вместо биржевых данных регулятор стал использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

