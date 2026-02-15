EN
Москва вспомнила об идее внешнего управления Украиной под эгидой ООН

2 минуты чтения 11:46 | Обновлено: 11:47

Россия готова обсуждать возможность введения временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения боевых действий. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

По его словам, идея создания внешней администрации не нова. Так, в марте 2025 года Владимир Путин уже называл этот сценарий одним из возможных вариантов урегулирования конфликта. «В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», — заявил Галузин.

Он отметил также, что подобные прецеденты уже имели место в практике Организации Объединенных Наций — в Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме, а также в Восточном Тиморе и Камбодже. По словам замглавы МИД, передача территории под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует достижения договоренности между сторонами конфликта, напрямую или при посредничестве. При этом в системе ООН не закреплен единый формальный механизм создания временных международных администраций, а порядок дальнейших действий определяется в ходе переговоров.

Галузин заявил, что, по мнению Москвы, внешнее управление позволило бы провести в Украине «демократические выборы» и сформировать правительство, с которым можно было бы подписать мирный договор и другие документы о межгосударственном сотрудничестве. Он добавил, что в последнее время идея введения внешнего управления в публичном поле практически не обсуждается.

Кроме того, дипломат сообщил, что Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования, если украинские власти примут решение о проведении выборов. Ранее Владимир Путин заявлял о готовности «подумать» над прекращением ударов вглубь территории Украины в день голосования. При этом Галузин подчеркнул, что о практической организации выборов на данный момент речи не идет.

