Экзамены на получение водительских прав в России могут усложнить

Кандидатов в водители могут обязать повторно проходить через теоретический экзамен, если они не сдали практику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, сейчас дорабатывается соответствующий проект постановления МВД. После этого документ планируется направить на рассмотрение в правительство.

Если предложение будет принято, повторный теоретический экзамен будут назначать тем кандидатам, которые не прошли практическую часть в течение шести месяцев со дня сдачи теории. Проверка знаний правил дорожного движения должна будет проводиться не позднее 30 календарных дней после истечения этого срока.

Действующие нормы не требуют повторной сдачи теории, если кандидат не успел сдать практический экзамен в течение полугода.

По информации источника ТАСС, инициаторы изменений считают, что длительный перерыв между сдачей теоретической и практической частей может привести к утрате или устареванию знаний правил дорожного движения. Сроки возможного вступления новых требований в силу пока не уточняются.

Ранее появилась информация, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предоставления бумажной медицинской справки. Освобождение от предъявления этого документа будет возможно при подаче заявления через портал «Госуслуги», если сведения о состоянии здоровья кандидата уже внесены в единый электронный реестр. Сейчас для допуска к экзамену необходимо представить паспорт, медицинскую справку, документ об окончании автошколы, а несовершеннолетним — также письменное согласие родителей.