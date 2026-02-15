EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Экзамены на получение водительских прав в России могут усложнить

2 минуты чтения 12:37 | Обновлено: 12:38

Кандидатов в водители могут обязать повторно проходить через теоретический экзамен, если они не сдали практику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, сейчас дорабатывается соответствующий проект постановления МВД. После этого документ планируется направить на рассмотрение в правительство.

Если предложение будет принято, повторный теоретический экзамен будут назначать тем кандидатам, которые не прошли практическую часть в течение шести месяцев со дня сдачи теории. Проверка знаний правил дорожного движения должна будет проводиться не позднее 30 календарных дней после истечения этого срока.

Действующие нормы не требуют повторной сдачи теории, если кандидат не успел сдать практический экзамен в течение полугода.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

По информации источника ТАСС, инициаторы изменений считают, что длительный перерыв между сдачей теоретической и практической частей может привести к утрате или устареванию знаний правил дорожного движения. Сроки возможного вступления новых требований в силу пока не уточняются.

Ранее появилась информация, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предоставления бумажной медицинской справки. Освобождение от предъявления этого документа будет возможно при подаче заявления через портал «Госуслуги», если сведения о состоянии здоровья кандидата уже внесены в единый электронный реестр. Сейчас для допуска к экзамену необходимо представить паспорт, медицинскую справку, документ об окончании автошколы, а несовершеннолетним — также письменное согласие родителей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца