Социологи назвали самое счастливое в любви поколение

Компания Ipsos провела масштабный социологический опрос среди представителей четырех поколений, в ходе которого респондентам предлагали оценить свою семейную и сексуальную жизнь.

Результаты исследования показали, что самыми счастливыми в любви оказалось поколение миллениалов — так называют людей, родившихся в 1980–1995 годах. Среди относящихся к этой возрастной группе мужчин довольны своими партнерами или супругами оказались 84%, а среди женщин — 82%. При этом об удовлетворенности своей сексуальной жизнью заявили 65% миллениалов-мужчин и 64% миллениалов-женщин.

Среди представителей поколения Z, родившихся в 1996–2012 годах и известных как зумеры, показатели оказались ниже. Сре них довольны своими партнерами 82% мужчин и 83% женщин, а об удовлетворенности сексуальной жизнью заявили 57% мужчин и женщин;

У поколений беби-бумеров (1945-1965) и X (1966–1979) ситуация с удовлетворенностью семейной и сексуальной жизнью оказалась еще хуже. Так, о том, что они довольны своей парой, сказали 81% мужчин и 80% женщин из поколения X, и 84% мужчин и 80% женщин, относящихся к поколению беби-бумеров.

Еще 60% мужчин и 58% женщин из поколения X ответили, что довольны своей сексуальной жизнью. Среди беби-бумеров таковых оказалось 59% мужчин и 50% женщин. Однако среди последних оказалось больше тех, кто чувствуют себя любимыми. Так, об этом заявили 80% мужчин и 78% женщин. У поколения X эти показатели составили 73% женщин и 77% мужчин, а у миллениалов и зумеров результат оказался одинаковым — 76% мужчин и 77% женщин.