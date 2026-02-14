EN
Исследователи установили связь между депрессией и богатством

21:15

Новое исследование показало, что генетическая предрасположенность к депрессии действительно связана с более выраженными депрессивными симптомами. Однако ученые хотели понять, определяет ли подобная склонность будущее финансовое положение человека, сообщает PsyPost.

Изначально данные демонстрировали очевидную взаимосвязь. Генетическая уязвимость перед депрессией может осложнять получение образования и стабильной работы, что со временем усиливает стресс и симптомы. Появляется замкнутый круг, формирующий сам себя: депрессия угнетает человека, его конкурентоспособность снижается, доход падает, из-за чего он подвергается дополнительному финансовому стрессу и лишь усиливает депрессивную фазу. Но в реальности взаимосвязь оказалась не такой предсказуемой.

Авторы исследования в Journal of Psychopathology and Clinical Science отмечают, что проводили два длительных социальных наблюдения. Первую группу (5690 участников) ученые изучали с 16 до 29 лет. Вторую группу (8964 человека) отслеживали примерно с 53 до 64 лет.

Для обеих групп исследователи рассчитали полигенный балл, который состоял из совокупности разных генетических вариаций. Чем выше был этот балл, тем большей предрасположенностью к депрессии обладали участники. И в обеих группах результат был одним: чем выше склонность человека к депрессии, тем ниже уровень его образования, меньше объем финансовых активов и больше долгов.

Однако затем ученые стали сравнивать показатели внутри семьи с участием братьев и сестер. Дело в том, что дети разделяют около половины ДНК родителей, живут в похожей среде и проходят через одно воспитание.

И даже внутри семей более высокая генетическая расположенность к депрессии предсказывала большее количество депрессивных случаев. Однако связь с образованием, долгами и благосостоянием полностью исчезла. Как пишет PsyPos, предрасположенность к депрессии не демонстрировала прямой причинной связи с будущим социальным положением человека. 

