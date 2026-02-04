СМИ раскрыли «план Б» по защите Украины после окончания войны

Украина опасается, что не может рассчитывать на гарантии безопасности со стороны союзников в рамках любого потенциального мирного соглашения, поэтому Киев должен быть готов в одиночку выступить в роли «стального ежа», чтобы гарантировать, что Владимир Путин не начнет новую войну. Об этом пишет Politico.

Идея превратить Украину в «стального ежа» принадлежит председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Издание отмечает, что это означает создание постоянной многочисленной армии, большие инвестиции в новейшие технологии беспилотников и ракет, а также развитие отечественного производства вооружений.

«В Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — рассказала Politico глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

Издание отмечает, что Украине необходимы гарантии безопасности поскольку президент США Дональд Трамп исключил вступление страны в НАТО, что обеспечило бы ей защиту в соответствии с пятой статьей. Без присоединения к альянсу Киеву приходится рассчитывать на другие соглашения, которые имеют меньший вес, из-за чего украинские власти относятся к ним скептически. По мнению Politico, это привело к тому, что Украине придется полагаться на собственные силы.

Для этого Украине нужно создать устойчивый оборонный сектор, реформировать системы закупок, обновить систему набора персонала, совершенствовать технологии беспилотников, наращивать боезапас, оснастить свои войска современными танками, артиллерией и истребителями, а также получить миллиарды долларов помощи для создания армии, которую Россия побоится атаковать.

Ключевым элементом будущих сил сдерживания должна стать крупная армия, для создания которой Украине потребуются «колоссальные и дорогостоящие усилия» из-за большого числа дезертиров и желающих демобилизоваться после окончания войны. Вторым важным элементов должны стать дроны.