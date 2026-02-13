«Трезвую пробежку» в Перми отменили из-за нехватки участников

Активисты из организации «Трезвая Пермь» отменили «трезвую пробежку», которую планировалось приурочить к Дню защитника отечества. Причина — недостаточная активность участников сообщества.

Забег анонсировали 31 января, команда проекта попросила потенциальных участников проголосовать за наиболее удобную дату. Также было поставлено условие — не менее 12 голосов под каким-либо из вариантов. В голосовании на момент публикации новости приняли всего 10 человек, самый популярный вариант набрал шесть голосов.

«Следите за грядущими анонсами, ну и проявляйте активность в грядущих публикациях», — призвали активисты своих подписчиков. Всего в сообществе состоят 157 человек. Изначально при недостаточном количестве голосов активисты планировали перенести пробежку на весну, однако затем решили полностью отменить ее.

После того как информация распространилась в СМИ, «Трезвая Пермь» выпустила подробный текст-разъяснение по сложившейся ситуации. Сообщество отметило, что проводит пробежки регулярно с 2012 года.

Они проходят раз в 2-3 месяца и почти всегда приурочены к памятным датам. Сообщество отметило, что ценит вовлеченность входящих в него людей, поэтому не пользуется рекламой для рассказа о своих активностях.

Отмену пробежки в этот раз в тексте назвали редким случаем. Сообщество пообещало продолжить организовывать такие акции в будущем. В том числе и в других городах Пермского края.

Пробежки в организации считают способом вовлечения участников и в другие форматы активности — так в «Трезвой Перми» создают преемственность и распространяют информацию о себе. В качестве примера других мероприятий там назвали форум с участием представителей власти, бизнеса и педагогов.