Экономика

Российские экономисты предсказали сохранение ключевой ставки

2 минуты чтения 10:49

Большинство экономистов считает, что совет директоров российского Центробанка на заседании 13 февраля примет решение сохранить текущий показатель ключевой ставки. Об этом пишет Bloomberg.

Лишь 25% опрошенных агентством экспертов считают, что ЦБ снизит показатель ключевой ставки до 15,5% вместо нынешних 16%.

До этого ЦБ пять раз подряд снижал ставку, но уже в конце 2025 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что для замедления роста цен придется принять решение о приостановке смягчения кредитно-денежной политики.

Bloomberg отмечает, что ЦБ уже шесть лет подряд не может снизить инфляцию в стране до среднегодового уровня в 4%. При этом консенсус-прогнозы показывают, что в начале 2026 года рост цен ускорился с 5,59% до 6,45%. Даже если цены продолжат расти по графику, утвержденному властями, годовая инфляция снизится лишь до 5,8%, считает аналитик московского агентства «Финам» Ольга Беленькая.

Обеспокоенность этими значениями ЦБ выражает в своих отчетах. В них неоднократно подчеркивается необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий и осторожности при принятии решений о снижении ключевой ставки.

Вместе с этим инфляционные ожидания в России среди предприятий выросли до самого высокого значения с 2022 года, высокими остаются и ожидания потребителей. В этих условиях ЦБ, вероятно, решит дать время политикам, которое необходимо им для оценки инфляционного воздействия повышения налогов, которое было произведено без сокращения расходов бюджета.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью ТАСС рассказал, что его организация также ожидает сохранения ключевой ставки. Он отметил, что бизнес верит в восстановление инвестиций и снижение расходов на обслуживание кредитов при показателе ключевой ставки в 12%.

Объявление решение совета директоров Центробанка ожидается 13 февраля в 13:30 по московскому времени. В 15:00 состоится брифинг по его итогам.

