Российские экономисты предсказали сохранение ключевой ставки

Большинство экономистов считает, что совет директоров российского Центробанка на заседании 13 февраля примет решение сохранить текущий показатель ключевой ставки. Об этом пишет Bloomberg.

Лишь 25% опрошенных агентством экспертов считают, что ЦБ снизит показатель ключевой ставки до 15,5% вместо нынешних 16%.

До этого ЦБ пять раз подряд снижал ставку, но уже в конце 2025 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что для замедления роста цен придется принять решение о приостановке смягчения кредитно-денежной политики.

Bloomberg отмечает, что ЦБ уже шесть лет подряд не может снизить инфляцию в стране до среднегодового уровня в 4%. При этом консенсус-прогнозы показывают, что в начале 2026 года рост цен ускорился с 5,59% до 6,45%. Даже если цены продолжат расти по графику, утвержденному властями, годовая инфляция снизится лишь до 5,8%, считает аналитик московского агентства «Финам» Ольга Беленькая.

Обеспокоенность этими значениями ЦБ выражает в своих отчетах. В них неоднократно подчеркивается необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий и осторожности при принятии решений о снижении ключевой ставки.

Вместе с этим инфляционные ожидания в России среди предприятий выросли до самого высокого значения с 2022 года, высокими остаются и ожидания потребителей. В этих условиях ЦБ, вероятно, решит дать время политикам, которое необходимо им для оценки инфляционного воздействия повышения налогов, которое было произведено без сокращения расходов бюджета.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью ТАСС рассказал, что его организация также ожидает сохранения ключевой ставки. Он отметил, что бизнес верит в восстановление инвестиций и снижение расходов на обслуживание кредитов при показателе ключевой ставки в 12%.

Объявление решение совета директоров Центробанка ожидается 13 февраля в 13:30 по московскому времени. В 15:00 состоится брифинг по его итогам.