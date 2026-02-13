Названы лучшие романтические истории в сериалах

Редакция британской газеты The Guardian составила список из 15 лучших пар, которые стали героями романтических сюжетных линий в сериалах. В описании списка сказано, что в него вошли величайшие романтические моменты на экране, «от искр во время поцелуя Человека-паука в сериале “Одинокие сердца” до заставляющих зрителей плакать любовных историй».

Американский телесериал «Одинокие сердца» в жанре подростковой драмы оказался первым в списке. В нем составители выбрали Сета (Адам Броди) и Саммер (Рэйчел Билсон), отметив, что их сюжетная линия не отличается оригинальностью, но «их роман держится на самом неуловимом из экранных приемов: настоящей, ощутимой химии».

Далее в список включили Мэй и Джордж из сериала «Как же хорошо…» о канадском стендап-комике, которая пытается наладить отношения со своей новой партнершей. Также в список попали Дэниел Дэ Ким в роли Джина и Юнджин Ким в роли Сун в сериале «Остаться в живых». «Это был один из первых романтических поцелуев на американском телевидении между двумя азиатскими персонажами», — отметили авторы списка.

Натуральный садист Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее Криминал 13 минут чтения

Из британского телесериала «Офис» в него вошли Мартин Фриман в роли Тима и Люси Дэвис в роли Доун. «На протяжении двух сезонов они — безответно влюбленные родственные души, закатывающие глаза на босса Дэвида Брента и подтрунивающие над коллегой Гаретом Кинаном. И все же их отношения, как и большинство офисных увлечений, остаются отношениями невысказанной тоски», — описали этих персонажей в The Guardian.

В сериале «Одни из нас» авторы выделили Билла (Ник Офферман), «чья жизнь смягчается после встречи с более общительным Фрэнком» (Мюррей Бартлетт), а в сериале «Дрянь» — героиню Фиби Уоллер-Бридж и ее недолгий роман со священником в исполнении Эндрю Скотта.

Кроме того, в список вошли Чарльз, Себастьян и Джулия в из британского сериала 1981 года «Возвращение в Брайдсхед», Хэл и Кейт Уайлер в сериале «Дипломатка», Дэвид и Патрик в ситкоме «Шиттс-Крик», Найлз и Дафна в сериале «Фрейзер», Вуди и Лол в сериале «Это – Англия. Год 1990», Джей Ди и Терк в сериале «Клиника», Энджи и Уилл в «Уилл Трент», Чиди и Элеонора в сериале «В лучшем мире», а также Анджела и Джордан в сериале «Моя так называемая жизнь».