Ожидания третьей мировой войны выросли в Европе и США

2 минуты чтения 11:10

Жители США, Канады, Великобритании и Франции считают вероятным начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Об этом пишет Politico со ссылкой на исследование компании Public First.

Опрос проводился  в начале февраля с участием респондентов из пяти стран: США, Канада, Великобритания, Франция и Германия. В каждой из них большинство опрошенных заявили, что мир становится более опасным. При этом во всех странах, кроме Германии, участники считают глобальную войну в ближайшие годы скорее вероятной, чем маловероятной.

В Великобритании 43% респондентов назвали новую мировую войну «вероятной» или «очень вероятной» к 2031 году. В марте 2025 года такого мнения придерживались 30% опрошенных. В США вероятность глобального конфликта в ближайшие годы допускают 46% участников исследования против 38% год назад.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Не менее трети респондентов в США, Великобритании, Франции и Канаде считают вероятным и применение ядерного оружия в течение ближайших пяти лет. При этом американцы чаще других предполагают, что их страна может оказаться вовлечена в вооруженный конфликт.

Россия воспринимается как главная угроза миру в Европе, уточняет издание. Однако в  Канаде, например, респонденты чаще называли источником наибольшей угрозы США. Во Франции, Германии и Великобритании Соединенные Штаты оказались на втором месте среди потенциальных угроз безопасности, опережая Китай.

Большинство опрошенных во Франции, Германии, Великобритании и Канаде также заявили о необходимости увеличения оборонных расходов. Однако поддержка снижается, когда речь заходит о возможных способах финансирования: повышении налогов, росте государственного долга или сокращении других бюджетных статей.

