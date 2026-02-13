СМИ рассказали о навсегда изменившей Европу войне в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти четыре года. Последствия войны начали распространяться и на территории, прямо не затронутые конфликтом, пишет Bloomberg.

Часть из них связаны с сокращением поставок в Европу российского газа — сразу несколько отраслей экономики континента столкнулись с резким увеличением затрат. Особенно это коснулось энергоемких секторов — химического и машиностроительного.

«Речь больше не идет о рентабельности или сокращении инвестиций. Мы говорим просто о выживании», — заявил председатель совета директоров крупнейшего в Германии производителя химикатов для сельского хозяйства SKW Piesteritz Петр Чингр.

Однако шок затронул не только европейскую экономику, но и политику, а также все общество. Действия России вызвали в Европе опасения за собственную безопасность — европейские страны не уверены, что смогут остановить потенциальную агрессию со стороны Кремля.

Сложности Европы усугубляются неприязненным отношением к странам континента со стороны президента США Дональда Трампа, отмечает агентство. Ощущение разрыва между недавними союзниками по НАТО усугубляется впечатлением, что Трамп пытается оказывать давление на защищающуюся сторону, Украину, чтобы завершить конфликт.

Руководитель отдела геополитики в инвестиционном институте Amundi Анна Розенберг рассказала журналистам, что в современном многополярном мире нужно обладать несколькими ресурсами для успешной конкуренции с другими игроками — военной мощью, природными ресурсами, от которых зависит кто-то другой, и разветвленной сетью партнерских отношений. У Европы есть только последний из этих компонентов.

Но Европа начинает меняться — она «проснулась» и наращивает инвестиции в оборону. Сейчас Европа находится на пути к тому, чтобы стать значимым и влиятельным «военным игроком». Именно это является «колоссальной» переменой по сравнению с процессами, происходившими на континенте в последние 30 лет, пишет Bloomberg.