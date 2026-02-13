EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали о навсегда изменившей Европу войне в Украине

2 минуты чтения 14:05

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти четыре года. Последствия войны начали распространяться и на территории, прямо не затронутые конфликтом, пишет Bloomberg. 

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

Часть из них связаны с сокращением поставок в Европу российского газа — сразу несколько отраслей экономики континента столкнулись с резким увеличением затрат. Особенно это коснулось энергоемких секторов — химического и машиностроительного.

«Речь больше не идет о рентабельности или сокращении инвестиций. Мы говорим просто о выживании», — заявил председатель совета директоров крупнейшего в Германии производителя химикатов для сельского хозяйства SKW Piesteritz Петр Чингр.

Однако шок затронул не только европейскую экономику, но и политику, а также все общество. Действия России вызвали в Европе опасения за собственную безопасность — европейские страны не уверены, что смогут остановить потенциальную агрессию со стороны Кремля. 

Сложности Европы усугубляются неприязненным отношением к странам континента со стороны президента США Дональда Трампа, отмечает агентство. Ощущение разрыва между недавними союзниками по НАТО усугубляется впечатлением, что Трамп пытается оказывать давление на защищающуюся сторону, Украину, чтобы завершить конфликт.

Руководитель отдела геополитики в инвестиционном институте Amundi Анна Розенберг рассказала журналистам, что в современном многополярном мире нужно обладать несколькими ресурсами для успешной конкуренции с другими игроками — военной мощью, природными ресурсами, от которых зависит кто-то другой, и разветвленной сетью партнерских отношений. У Европы есть только последний из этих компонентов.

Но Европа начинает меняться — она «проснулась» и наращивает инвестиции в оборону. Сейчас Европа находится на пути к тому, чтобы стать значимым и влиятельным «военным игроком». Именно это является «колоссальной» переменой по сравнению с процессами, происходившими на континенте в последние 30 лет, пишет Bloomberg. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине