Родители пожаловались на разницу в питании «льготников» и «платников» в школах Калужской области

В школьных столовых Калужской области учащихся поделили на две категории — «платников» и «льготников», предлагая им разное меню. На это, как пишет издание «Подъем», пожаловались родители школьников.

Так, например, родители учеников школы №26 рассказали, что «льготникам», в отличе от «платников», на обед давали куриный плов вместо гуляша и чай вместо компота. В школе изданию подтвердили существование двух вариантов меню для двух категорий учащихся, но сняли с себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию. В учебном учреждении заявили, что раздельное меню «ввели во всех школах Калужской области». При этом представители школы утверждали, что «питающая организация им не подчиняется и работает по договору».

В школе рассказали, что таблички с обозначением питания для разных категорий школьников убрали, но признались, что разница в предлагаемой еде никуда не делась. «Никаких табличек у нас в столовой нет. Это маленькие шпаргалки клались для учителей, чтобы они контролировали льготников и платников, но и эти шпаргалки тоже теперь убрали. Дети ничего не видят, дети просто видят разное питание», — пояснили там.

После того как о жалобах родителей школьников написали СМИ, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил «Подъему», что никакого деления «по качеству и разнообразию питания быть не должно и не может быть». «Ни в коем случае этого не будет допущено у нас. Если кому-то в голову это пришло, то это большая ошибка», — подчеркнул глава региона.

При этом он заверил, что «поставщик питания исправил свою ошибку и исключил какое-либо различие в составе питания для школьников».