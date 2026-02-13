EN
СМИ: карантин перед встречами с Путиным отменили

2 минуты чтения 20:09

Владимир Путин перестал требовать, чтобы всех, кто хочет с ним встретиться лично, отправляли на обязательный карантин. Об этом изданию Faridaily сообщили четыре анонимных источника, знакомых с протоколами Кремля.

Отмечается, что карантинные меры ввели еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Их соблюдение контролировала Федеральная служба охраны (ФСО). Faridaily пишет, что Путин был единственным главой государства, который требовал соблюдения строгого карантина так долго.

Из-за этого министрам, главам государственных компаний и миллиардерам приходилось проводить время в изоляторе, чтобы их допустили до встречи с Путиным. С 2020 года карантин длился две недели. После начала полномасштабной войны в Украине его сократили до одной недели, а затем до нескольких дней.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

По данным Faridaily, все желающие встретиться с Путиным должны были проходить карантин в кремлевских санаториях или гостиницах под присмотром ФСО. Позже некоторым высокопоставленным чиновникам разрешили изолироваться у себя дома, тогда как остальные должны были следовать прежним правилам.

Издание отмечает, что личные встречи с Путиным считаются «важным товаром» и свидетельствуют о его доверии. Однако карантинные меры затрудняли такие встречи. Источники Faridaily среди российской элиты также предположили, что изоляция Путина в период пандемии могла негативно сказаться на его психике, что, вероятно, стало одним из важных факторов при принятии решения о вторжении в Украину.

Сейчас для личной встречи с Путиным, как утверждают собеседники издания, достаточно ПЦР-теста. Карантинные правила начали смягчать осенью прошлого года, что позволило Путину проводить больше встреч. При этом причины таких послаблений остаются неясными.

