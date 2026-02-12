EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Военкомат уличили в сговоре с похоронным бюро

2 минуты чтения 11:55

Военкомат Удмуртии продвигал интересы местного похоронного дома «Иж Ритуал» для транспортировки тел участников войны в Украине. В результате в 2024 году на это ритуальное агентство пришлось 66% захоронений погибших военнослужащих в республике. Об этом говорится в решении регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, весной 2025 года УФАС получило материалы проверки военной прокуратуры в военкомате Первомайского, Ленинского районов Ижевска, а также Завьяловского района Удмуртии. В них говорилось, что военкомат работал с ритуальной компанией напрямую, хотя по приказу Минобороны должен был организовывать похороны вместе с родственниками погибших военных. Из-за ряда нарушений законодательства о защите конкуренции прокуратура открыла дело.

В одном из случаев, который описывается в решении УФАС, 11 ноября 2024 года неназванный сержант удмуртского военкомата передал матери погибшего военного извещение о гибели сына и контакты похоронного дома «Иж Ритуал». При этом сержант предупредил, что женщина может воспользоваться услугами другого ритуального агентства. Однако после того, как сотрудник военкомата  узнал дату прибытия тела, он незамедлительно, в обход родственников, передал эту информацию похоронному дому, говорится в документе УФАС.

По словам женщины, документы о смерти сына она получила только в день похорон, которые назначил «Иж Ритуал» без согласования с ней. Стоимость услуг составила 104,6 тысячи рублей.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Похожая ситуация произошла в феврале 2025 года с гражданской супругой другого погибшего. Отмечается, что тот же сержант передал вдове контакты «Иж Ритуал» и сообщил, что тело военного уже находится в местном морге.

Сейчас антимонопольный орган решает вопрос о возбуждении административного дела по факту заключения соглашения, ограничивающего конкуренцию, в отношении военкомата Удмуртии, похоронного дома «Иж Ритуал» и третьего лица ИП Чурина который, как установило УФАС, непосредственно занимался транспортировкой и захоронением погибших.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть