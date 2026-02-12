Военкомат уличили в сговоре с похоронным бюро

Военкомат Удмуртии продвигал интересы местного похоронного дома «Иж Ритуал» для транспортировки тел участников войны в Украине. В результате в 2024 году на это ритуальное агентство пришлось 66% захоронений погибших военнослужащих в республике. Об этом говорится в решении регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, весной 2025 года УФАС получило материалы проверки военной прокуратуры в военкомате Первомайского, Ленинского районов Ижевска, а также Завьяловского района Удмуртии. В них говорилось, что военкомат работал с ритуальной компанией напрямую, хотя по приказу Минобороны должен был организовывать похороны вместе с родственниками погибших военных. Из-за ряда нарушений законодательства о защите конкуренции прокуратура открыла дело.

В одном из случаев, который описывается в решении УФАС, 11 ноября 2024 года неназванный сержант удмуртского военкомата передал матери погибшего военного извещение о гибели сына и контакты похоронного дома «Иж Ритуал». При этом сержант предупредил, что женщина может воспользоваться услугами другого ритуального агентства. Однако после того, как сотрудник военкомата узнал дату прибытия тела, он незамедлительно, в обход родственников, передал эту информацию похоронному дому, говорится в документе УФАС.

По словам женщины, документы о смерти сына она получила только в день похорон, которые назначил «Иж Ритуал» без согласования с ней. Стоимость услуг составила 104,6 тысячи рублей.

Похожая ситуация произошла в феврале 2025 года с гражданской супругой другого погибшего. Отмечается, что тот же сержант передал вдове контакты «Иж Ритуал» и сообщил, что тело военного уже находится в местном морге.

Сейчас антимонопольный орган решает вопрос о возбуждении административного дела по факту заключения соглашения, ограничивающего конкуренцию, в отношении военкомата Удмуртии, похоронного дома «Иж Ритуал» и третьего лица ИП Чурина который, как установило УФАС, непосредственно занимался транспортировкой и захоронением погибших.