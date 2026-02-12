СМИ: Россия может вернуться к доллару в рамках сделки с США

В Кремле подготовили меморандум с предложениями по экономическому сотрудничеству с США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который был распространен среди высокопоставленных российских чиновников.

По данным агентства, в документе говорится о готовности России к взаимодействию с США по семи направлениям. В их числе — контракты на модернизацию российского авиапарка и участие американской стороны в производстве в России, совместные нефтегазовые проекты, включая добычу на шельфе, а также предоставление льготных условий для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок.

Кроме того, предлагается сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в том числе по проектам с использованием искусственного интеллекта, возвращение к расчетам в долларах, включая энергетические сделки, взаимодействие в области редких металлов — лития, меди, никеля и платины — и совместное продвижение ископаемого топлива в противовес более экологичным альтернативам.

Как отмечает Bloomberg, меморандум был подготовлен в 2026 году. По информации агентства, Россия и США в настоящее время ведут переговоры о возможных экономических соглашениях, которые могут быть заключены в рамках будущего соглашения о завершении войны между Россией и Украиной.

Агентство обращает внимание, что возможный возврат к расчетам в долларах будет означать «кардинальный поворот в политике Кремля» и может привести к «кардинальной встряске в мировых финансах». При этом западные источники Bloomberg сомневаются, что Владимир Путин в итоге согласится на сделку, которая может противоречить интересам Пекина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

Как отмечает The Bell, к сентябрю 2025 года доля рубля в российском экспорте достигла 57,4 процента, а 99 процентов торговли с Китаем осуществляется в юанях и рублях.