Зеленский назвал условие для завершения войны к лету

2 минуты чтения 15:17 | Обновлено: 15:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны к лету США необходимо усилить давление на Россию, передало агентство Reuters.

«Это зависит не только от Украины, но и от Америки, которая должна оказать давление – простите меня за такие слова, но другого выхода нет – она должна оказать давление на Россию», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что для подписания мирного соглашения желание завершить войну должно быть не только у Украины, но и у России, передает слова президента украинское издание «УНН».

Также Зеленский заявил, что Украина готова к новому раунду трехсторонних мирных переговоров, который должен пройти в США, но примет ли участие во встрече российская делегация, до сих пор неясно. По данным Reuters местом проведения был выбран город Майами.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Накануне, 11 февраля, Зеленский сказал, что переговоры по поводу мирного соглашения должны пройти уже на следующей неделе, 17 или 18 февраля, в США. По словам президента Украины, главной темой встречи будет инициатива Вашингтона о создании свободной экономической зоны в качестве буферной территории в восточном регионе Донбасса. При этом воюющие стороны относятся к этой идее скептически, отметил украинский лидер.

Сегодня, 12 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что новая трехсторонняя встреча России, Украины и США пройдет «уже скоро». «Определенное понимание о дате и месте проведения следующих переговоров» уже есть, добавил он, не назвав даже приблизительные даты.

В Белом доме также отказались комментировать, когда состоится ближайшая встреча по мирному соглашению России и Украины, отмечает Reuters.

