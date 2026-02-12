Зеленский назвал условие для завершения войны к лету

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны к лету США необходимо усилить давление на Россию, передало агентство Reuters.
«Это зависит не только от Украины, но и от Америки, которая должна оказать давление – простите меня за такие слова, но другого выхода нет – она должна оказать давление на Россию», — сказал Зеленский.
Он пояснил, что для подписания мирного соглашения желание завершить войну должно быть не только у Украины, но и у России, передает слова президента украинское издание «УНН».
Также Зеленский заявил, что Украина готова к новому раунду трехсторонних мирных переговоров, который должен пройти в США, но примет ли участие во встрече российская делегация, до сих пор неясно. По данным Reuters местом проведения был выбран город Майами.
Накануне, 11 февраля, Зеленский сказал, что переговоры по поводу мирного соглашения должны пройти уже на следующей неделе, 17 или 18 февраля, в США. По словам президента Украины, главной темой встречи будет инициатива Вашингтона о создании свободной экономической зоны в качестве буферной территории в восточном регионе Донбасса. При этом воюющие стороны относятся к этой идее скептически, отметил украинский лидер.
Сегодня, 12 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что новая трехсторонняя встреча России, Украины и США пройдет «уже скоро». «Определенное понимание о дате и месте проведения следующих переговоров» уже есть, добавил он, не назвав даже приблизительные даты.
В Белом доме также отказались комментировать, когда состоится ближайшая встреча по мирному соглашению России и Украины, отмечает Reuters.