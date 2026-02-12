«Рижский хлеб» признали террористом и экстремистом

Предприятие «Рижский хлеб» 11 февраля внесли в реестр террористов и экстремистов. Поводом для включения в перечень стало утверждение Генпрокуратуры, что владельцы компании якобы спонсировали украинскую армию и военное подразделение «Азов».

«Рижский хлеб» выпускает самые разные хлебобулочные изделия: от шоколадных кексов и сухариков до веганского хлеба с зеленой гречкой. При этом среди партнеров предприятия числятся OZON, Яндекс Лавка, «Мираторг» и «Пятерочка».

По данным Росфинмониторинга, в террористическое «объединение» входят гражданин Латвии Борис Нормудс и гражданка Украины Татьяна Приходько. С требованием признать «Рижский хлеб» экстремистским объединением в июле 2025 года выступила Генпрокуратура России.

Ведомство полагало, что часть своей прибыли владельцы компании направляют через латвийский фонд на поддержку ВСУ и финансирование признанного террористическим в РФ подразделения «Азов». По версии Генпрокуратуры, Нормудс пожертвовал Украине через фонд Ziedot.lv более 36,8 тысяч долларов, которые якобы использовались для покупки оружия и боеприпасов.

Компанию «Рижский хлеб» в 2006 году основал гражданин Латвии Борис Нормудс совместно с россиянином Сергеем Сиренко. Каждому из них в предприятии принадлежали по 50% долей. После начала полномасштабного вторжения в Украину Нормудс осудил войну и заявил о разрыве связей с Россией.

При этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской области Александр Шорыгин заявил после посещения «Рижского хлеба», что от продажи хлебобулочных изделий «ни один рубль не ушел врагу».

Родниковский районный суд Ивановской области в августе 2025 года изъял в собственность государства 50% долей предприятия «Рижский хлеб». Стоимость изъятых активов составила 1,7 миллиарда рублей.