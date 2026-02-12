Разочаровавшиеся в приложениях для знакомств зумеры не смогли найти им замену

Представители поколения Z скептически относится к онлайн-знакомствам, но почти половина из них не знает, как еще можно познакомиться с кем-либо. Об этом пишет Mirror со ссылкой на результаты опроса более двух тысяч человек.

По данным издания, 78% респондентов моложе 28 лет хотели бы встретить свою любовь более традиционным способом, как это делали люди «в старые времена». 74% опрошенных считают культуру онлайн-знакомств «лишенной очарования традиционных жестов, от рукописных записок до неожиданных проявлений привязанности».

Почти каждый десятый зумер признался в неприязни к приложениям для знакомств, но при этом 46% опрошенных рассказали, что они не знают другого способа познакомиться и завести отношения.

Самый порочный человек в мире Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов Общество 12 минут чтения

В ходе исследования также выяснилось, что 83% респондентов стыдно лично подойти к человеку, который им нравится, и признаться в своих чувствах. Каждый пятый опрошенный поделился, что он удалял свое приложение для знакомств, но затем скачивал его снова через несколько дней.

Также треть зумеров заявили, что, по их мнению, «романтика умерла», а 44% хотели бы, чтобы неожиданные проявления привязанности были более распространены в современном мире знакомств. Четверо из десяти опрошенных были бы рады получить неожиданный букет цветов, 35% предпочли бы рукописное письмо, а 22% хотели бы получить в подарок клубнику в шоколаде.

Половина респондентов считает, что найти любовь в современном мире сложнее, чем в доцифровую эпоху, а 74% хотели бы вернуться в то время. Большинство зумеров предпочитают, чтобы их приглашали на свидание лично, а не через СМС-ки или соцсети. Также 24% зумеров были бы рады спонтанному романтическому жесту со стороны партнера, тогда как запланированному порадовались бы только 7%.