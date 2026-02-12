EN
Прием ванны вместе с телефоном обернулся для школьницы из Подмосковья ожогами

2 минуты чтения 17:32

В Подмосковье 14-летнюю девочку ударило током во время приема ванны из-за того, что она начала заряжать свой смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Дома 14-летняя девочка, принимая ванну, решила не прерывать просмотр на телефоне. Так как заряд смартфона был на исходе, она подключила его к портативному зарядному устройству и продолжила принимать ванну. После попадания воды на провод девушка получила электротравму», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По информации областного Минздрава, родители услышали крики дочери и прибежали ей на помощь. На тот момент пострадавшая уже лежала без сознания со смартфоном на груди. Девочку доставили в отделение Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в состоянии средней тяжести.

«В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через 4-5 дней у пациентов после полученной электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца. При поступлении девочку осмотрела бригада врачей в составе травматолога, кардиолога, реаниматолога и педиатра», — рассказала заведующая кардиологическим отделением Детского центра имени Рошаля Альфия Дроздова.

По ее словам, пациентку перевели в кардиологическое отделение «для комплексной оценки внутрисердечной гемодинамики и определения тактики лечения». Пострадавшую уже выписали из больницы, добавила Дроздова.

В начале февраля в Ленинградской области от удара током умер 13-летний мальчик. По информации Следственного комитета, это произошло после того, как мальчик случайно уронил в ванну телефон, который был подключен к зарядному устройству. Отец ребенка рассказал 78.ru, что его сын мог уснуть, попав с мороза в теплое помещение.

Горящие новости
